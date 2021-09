Seit Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv

Einer der mutmaßlichen Angreifer soll Nordulf H. gewesen sein. Der 21-Jährige gehört zum engsten Umfeld von Thorsten Heise und bewegt sich seit Jahren in der rechtsextremen Szene, nimmt an Aufmärschen und Versammlungen teil. Der Twitter-Account "Tatort Fretterode" veröffentlichte ein Bild, das Nordulf H. beim Beschriften eines Transparents mit der Aufschrift "Lügenpresse" beim rechtsextremen "Eichsfeldtag" 2017 zeigen soll.

Mit diesem Transparent war ein MDR-Kamerateam im späteren Verlauf der Veranstaltung durch rechtsextreme Ordner an Dreharbeiten gehindert worden. Kurz nach seiner mutmaßlichen Beteiligung an dem Angriff auf die Journalisten zog Nordulf H. laut ARD-Recherchen ins schweizerische Wallis, wo er bei einem Schweizer "Blood & Honour"-Aktivisten, einem Bekannten Thorsten Heises, lebte und arbeitete. Ordner stören mit einem "Lügenpresse"-Transparent Dreharbeiten des MDR beim Eichsfeldtag der NPD 2017. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Netzwerk der "Arischen Bruderschaft"

Beim Angriff auf die Journalisten in Fretterode soll Nordulf H. sich mit einem Schal vermummt haben. Darauf zu sehen: das Logo der sogenannten "Arischen Bruderschaft". Schals mit diesem Logo vertreibt Thorsten Heise bis heute über seinen Szeneversand. Die "Arische Bruderschaft", eine Kameradschaft, die auch als Sicherheitsdienst auf Neonazi-Veranstaltungen auftritt wie dem "Schild und Schwert"-Festival in Ostritz oder dem "Eichsfeldtag" in Leinefelde, entstammt dem Netzwerk um Thorsten Heise.

Das Logo der Bruderschaft ähnelt mit seinen zwei gekreuzten Stabhandgranaten dem Symbol der 36. Waffen-Grenadier-Division der SS, aus der 1945 die SS-Division Dirlewanger, verantwortlich für Massaker an der polnischen Zivilgesellschaft, hervorgegangen war. Ein Ermittlungsverfahren gegen Heise wegen der Verwendung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen wurde von der Staatsanwaltschaft Mühlhausen in der Vergangenheit eingestellt.

Gut vernetzt und gewaltbereit

Der zweite Angeklagte, Gianluca B., gilt als enger Vertrauter von Thorsten Heise. Seit Jahren agiert der 27-Jährige in dessen Netzwerk im Grenzgebiet zwischen Thüringen, Hessen und Niedersachsen. NPD, Neonazi-Kameradschaften und rechtsextreme Initiativen sind hier eng vernetzt. B. war zeitweise Vizevorsitzender der NPD in Niedersachsen, aber auch aktiv im Kameradschaftsspektrum und in rechtsextremen Initiativen wie dem "Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen". Im Frühjahr 2017 war die Polizei mit Razzien gegen die Gruppierung im niedersächsisch-thüringischen Grenzgebiet vorgegangen, unter anderem wegen des Verdachts der Bildung einer bewaffneten Gruppe.

Anfang September hat vor dem Landgericht Mühlhausen der Prozess gegen die zwei Rechtsextremisten Nordulf H. und Gianluca B. begonnen. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Verurteilt wegen Neonazi-Angriff in Leipzig-Connewitz

Der Twitter-Account "Tatort Fretterode" veröffentlichte ein Video, in dem Gianluca B. beim Kampfsporttraining mit Thorsten Heise zu sehen ist. Für seine Beteiligung am Neonazi-Angriff auf den alternativ geprägten Leipziger Stadtteil Connewitz im Januar 2016 wurde B. vom Landgericht Leipzig im April 2021 zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung sowie einer Geldzahlung an die Opferorganisation Weißer Ring verurteilt. Damals waren rund 250 Neonazis und rechtsextreme Hooligans zeitgleich zu einer "Legida"-Demonstration in der Innenstadt durch Connewitz gezogen und hatten eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Beteiligung an Störaktion gegen Journalisten