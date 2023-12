Die Gemeinde Unstrut-Hainich im Unstrut-Hainich-Kreis erhält mit Alterstedt und Schönstedt zwei neue Mitgliedsgemeinden. Die bisherige Gemeinde Schönstedt wurde zum Jahresende 2023 aufgelöst. Die beiden Ortsteile Alterstedt und Schönstedt mit 1.300 Einwohnern wechseln zur Landgemeinde mit Sitz in Großengottern. Sie hat nach der Fusion rund 6.500 Einwohner in acht Ortschaften.

Mit dem Wechsel von Hallungen in den Unstrut- Hainich-Kreis verliert der Wartburgkreis 188 Einwohner. Die Fusion mit der Landgemeinde Südeichsfeld hat der Thüringer Landtag im Dezember beschlossen. Der Kreistag des Wartburgkreises hatte sich gegen einen Wechsel in den Nachbarkreis ausgesprochen.

In den letzten Wochen sind viele der gelben Schilder gestohlen worden. Deshalb mussten an Ortsrändern provisorische Verkehrsschilder aufgestellt werden. Passiert ist das zum Beispiel in Wünschendorf und in Struth, aber auch rund um Uder.