In der Eichsfelder Pfarrkirche Helmsdorf gibt es seit Dienstag ein besonderes Früchtebild zu sehen. Der Heilige Martin wurde von Freiwilligen aus verschiedenen Früchten, Nüssen und Beeren gestaltet. Sie benutzten für den vier Meter breiten und drei Meter langen Teppich unter anderem Kaffeebohnen, Beeren vom Liguster und Eberesche. Der Untergrund besteht aus Weizen.

In mühevoller Kleinarbeit haben Helfern aus Helmsdorf, Silberhausen, Küllstedt und Dingelstädt den Teppich mit zwei Motiven gestaltet. In einem Teil ist der Heilige Martin mit einem Bettler, mit Pferd und Mantel; in einem zweiten Teil Kinder beim Lampionumzug dargestellt. Auch die Worte "Mach es wie Martin. Teile" sind zu lesen.