Die für 2024 in Leinefelde geplante Landesgartenschau wackelt. Wie Bürgermeister Marko Grosa (CDU) am Dienstag bei der Eröffnung des neuen Büros für die Landesgartenschaugesellschaft sagte, ist die Finanzierung noch unklar. Der Landkreis Eichsfeld habe die Kreditaufnahme nicht genehmigt.

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN geht es um einen Kredit in Höhe von bis zu 30 Millionen Euro. Die Stadt will rund 40 bis 45 Millionen Euro investieren, davon die Hälfte Eigenmittel. In das neue Büro in der Südstadt sind 100.000 Euro investiert worden. In einem ehemaligen Getränkemarkt entstanden Büros mit Beratungsraum, Küche und Sanitäranlagen. Fünf Mitarbeiter bereiten dort die Landesgartenschau vor, bis zur Eröffnung sollen es 15 Mitarbeiter sein.