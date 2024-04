In einer Tiefgarage in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Autos gebrannt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte, sei das Feuer gegen 23 Uhr ausgebrochen. Drei Wagen standen vollständig in Flammen, zwei weitere Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Gegen 0:30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen.