Für die Kommunalwahl am 26. Mai bewerben sich in Marolterode im Unstrut-Hainich-Kreis erneut ausschließlich Mitglieder des Feuerwehrvereins. Wie Wahlleiter Michael Apel MDR THÜRINGEN sagte, stehen sechs Männer und zwei Frauen für die sechs Sitze im Gemeinderat zur Wahl. Fünf der aktuellen Gemeinderäte treten wieder an.