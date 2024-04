Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind in das ehemalige Hotel "Zur Hoffnung" in Werther im Landkreis Nordhausen eingezogen. Es handelt sich um 29 Menschen, wie das Thüringer Landesverwaltungsamt mitteilte, das die Einrichtung betreibt. Darunter seien Paare, Familien und auch allein reisende Männer.

Sie sollen allerdings nur einige Tage in der Unterkunft bleiben und danach auf andere Regionen und Städte in Thüringen verteilt werden. Die Unterkunft in Werther könne im Notfall bis zu 200 Menschen beherbergen, heißt es vom Landesverwaltungsamt. Sie ist zunächst für ein Jahr befristet angelegt. Zuletzt hatte das Land Thüringen neue Unterkünfte in Gera und Jena eingerichtet.