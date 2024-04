Nach mehreren Bränden in Mehrstedt (Unstrut-Hainich Kreis) schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Wie es von den Beamten hieß, brannte es am Sonntagabend in der Dorfstraße. Dort hatte ein Holzstapel in einem Schuppen Feuer gefangen. Ein Anwohner konnte den Brand weitestgehend löschen. Die Feuerwehr musste nur noch nachlöschen und geht von einem geringen Sachschaden aus.