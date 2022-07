Bei einem Gefahrgut-Unfall in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) ist ein 29-Jähriger leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, trat am späten Mittwochabend auf einem Firmengelände in der Straße "An der Schwellenbeize" Natriumhydroxid aus, als ein 25 Liter Kanister mit dem Stoff verladen wurde.