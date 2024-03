Endlich ist es soweit. Ein halbes Jahr lang haben die Bauarbeiten für den neuen Reitplatz in Uder gedauert. Jetzt kann er zumindest schon mal für Trainingszwecke genutzt werden. Drumherum müssen noch einige Kabel für das Flutlicht verlegt werden und Wege gepflastert werden.

Das Wertvollste an dem Reitplatz ist allerdings gar nicht zu sehen. Es ist ein sogenannter Ebbe-Flut-Platz. Der verfügt unter dem Sand über ein Drainage-System das Wasser aufnimmt, wenn es beispielsweise viel regnet. Es kann aber auch Feuchtigkeit abgeben über Wasserspeicher am Rand des Platzes, beispielsweise im trockenen Sommer.

Für den Landessportbund war auch interessant, dass der Reitverein Uder jedes Jahr mehrere Turniere ausrichtet. Mit dem neuen Reitplatz werden den Pferden und Reitern jetzt bessere Bedingungen geboten. Bisher wurden beispielsweise bereits die Thüringer Landesmeisterschaften in der Dressur in Uder ausgerichtet. In Zukunft kann durch den nun größeren Platz auch das Springen hier ausgetragen werden.