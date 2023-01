Seit über 30 Jahren engagiert sich die Villa Lampe unter gemeinsamer Trägerschaft der katholischen Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos und des Bistums Erfurt in der Kinder- und Jugendarbeit. Wer aus dem Eichsfeld kommt, kennt die Einrichtung. Und wer in Heiligenstadt unterwegs ist, kann das Gebäude mit seiner bunten Graffiti-Mauer kaum übersehen. Die Villa Lampe ist präsent.

Beim Treffen mit dem Leiter der Villa Lampe, Maik Herwig, und Geschäftsführer Pater Franz-Ulrich Otto erklären beide noch einmal die Umstände, wie es ihrer Meinung nach zu der Kündigung kam. Laut Pater Otto meldete sich 2018 eine Mitarbeiterin und gab an, per Whatsapp von einem Kollegen sexuell belästigt worden zu sein. Die Situation wurde mit beiden Mitarbeitern besprochen. Auf eine Anzeige wurde verzichtet. Beide Mitarbeiter arbeiteten nach Angaben von Herwig und Otto weiter in der Villa Lampe - von da an jedoch in verschiedenen Bereichen. Auf die Frage, ob der betroffene Mitarbeiter zu dem Zeitpunkt hätte entlassen werden müssen, sagt Pater Otto klar: "Nein. Es gab keinen Grund dafür."