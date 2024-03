Die gesperrte Bahnlinie bei Oberrohn im Wartburgkreis wird voraussichtlich am Sonntag wieder freigegeben. Die Deutsche Bahn bestätigte MDR THÜRINGEN, die Stopfarbeiten am Bahndamm würden am Sonntag beendet. Die Südthüringenbahn geht davon aus, dass nur noch bis Samstagabend der Schienenersatzverkehr zwischen Marksuhl und Bad Salzungen benötigt wird.