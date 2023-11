Laut Gesundheitsministerium waren in dem Hausgeflügelbestand in Grüningen bereits am Wochenende eine Gans und zehn Enten gestorben. Insgesamt leben dort 147 Tiere. Wegen des Verdachts der Geflügelpest wurden Proben entnommen. Bei allen sei das hochansteckende Influenzavirus H5N1 entdeckt worden. Aus diesem Grund müssten alle Tiere des Bestands getötet werden, so das Gesundheitsministerium.