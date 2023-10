Erste Sanierungsarbeiten am Panorama-Museum in Bad Frankenhausen kommen den Steuerzahler möglicherweise teuer zu stehen. Der Bund der Steuerzahler Deutschland (BdSt) prangert in seinem am Dienstag vorgestellten Schwarzbuch 2023 an, dass das Land bereits mehr als dreieinhalb Millionen Euro in die Hand genommen habe, es aber nach Jahren weder eine konkrete Planung noch einen Grundsatzbeschluss für die Sanierung gebe.