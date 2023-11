Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell App .

Die am Freitagnachmittag in Nordhausen gefundene Bombe ist am Abend entschärft worden. Wie die Einsatzleitung mitteilte, konnte der Blindgänger gegen 20:30 Uhr unschädlich gemacht werden. Der Einsatz ist beendet.