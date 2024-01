Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordhausen hat die Polizei am Montag eine 31 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Sie steht im Verdacht, das Feuer am 11. Januar verursacht zu haben, teilten die Beamten mit. Bei dem Dachbodenbrand in der Leimbacher Straße war niemand verletzt worden. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.