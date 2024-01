Einen großen Feuerwehreinsatz hat es in Schmalkalden in Südthüringen am Sonntagmorgen gegeben. Grund war laut Polizei ein Feuer in einem aktuell unbewohnten Fachwerkhaus in der Haindorfsgasse. Bei dem gegen 4 Uhr ausgebrochenen Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 90.000 Euro.