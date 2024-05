Die Bad Frankenhäuser Kur- und Tourismuschefin quittiert ihren Dienst. Wie der Aufsichtsrat der Kur- und Tourismus-GmbH mitteilte, geht Katja Rudolph Ende Juni. Sie habe ihr Kündigungsschreiben übergeben. Bürgermeister Matthias Strejc (SPD), Aufsichtsrat und die Mitarbeiter seien am Mittwoch informiert worden.

In der kommenden Woche will der Aufsichtsrat demnach über das weitere Vorgehen beraten. Zunächst solle die Stelle kommissarisch vergeben werden. Ein Ausschreibungs- und Bewerbungsverfahren sei in dieser kurzen Zeit nicht machbar. Rudolph hatte den Posten im Juli 2021 übernommen.