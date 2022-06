Auf der B243 im Landkreis Nordhausen ist am Pfingstmontag ein Motorradfahrer schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei ist sein Zweirad am Mittag am Abzweig zwischen Günzerode und Holbach mit einem Pkw kollidiert.

Das verunglückte Motorrad auf der B243 Bildrechte: Feuerwehr Großwechsungen/Silvio Dietzel