Der Streit um eine hohe Schadensersatzklage gegen das Theater Nordhausen geht weiter. Wie der Klägeranwalt MDR THÜRINGEN sagte, wird Musicalproduzent Dirk Michael Steffan in Berufung gehen. Das Urteil der ersten Instanz sei nicht haltbar.

Das Landgericht Berlin II hatte die Schadensersatzklage von 800.000 Euro Ende September abgewiesen und erkannte die Forderung von Steffans Musicalproduktionsfirma "myWay Entertainment" nicht an.

In dem Streit geht es um ein Musical, dass wegen der Corona-Pandemie nicht wie geplant 2020 in Nordhausen aufgeführt wurde. Das Theater will nicht für den Ausfall haften. Die Klägerseite argumentiert, das Stück hätte später aufgeführt werden können. Die 800.000 Euro seien der Betrag, den die Musicalfirma mit Produktion und Aufführung des Musicals eingenommen hätte. Der Streit geht nun vor das Oberlandesgericht Berlin.