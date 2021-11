Auch die Verwaltungsgemeinschaft "Nesseaue" im Landkreis Gotha will einen Dorfladen bauen und hofft auf eine Neuauflage des Förderprogramms vom Land.

Das Auslaufen der Förderrichtlinie für 24-Stunden-Dorfläden zum Jahresende gehe jedoch nicht mit einem Förderstopp von Dorfläden einher, sagt Referent David Kehrberg. Im Gegenteil: Das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) verfüge über ein anderes, bewährtes Instrument, um Einrichtungen der Nahversorgung in ländlichen Räumen zu fördern: das Porgramm ILE/REVIT.

Die Förderrichtlinie ist bis Ende 2023 in Kraft und soll auch über diesen Zeitraum hinaus fortgeführt werden. 50 Millionen Euro sind im Entwurf des Thüringer Haushaltsplans für das Jahr 2022 dafür vorgesehen. Einrichtungen der Nahversorgung wie zum Beispiel Dorfläden können aber auch über die Maßnahmen für Kleinstunternehmen der Grundversorgung sowie Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen gefördert werden.

Auch in Grabe wird der 24-Stunden-Laden gebaut. Bis Anfang Oktober musste der Mühlhäuser Ortsteil zittern, weil die Finanzierung des Eigenanteils nicht gesichert war. Der Stadtrat hat in letzter Minute einem Eigenanteil von 107.000 Euro zugestimmt. Der Markt kostet 451.000 Euro, davon kommen 200.000 Euro vom Land. Ortschaftsbürgermeister Karsten Lutze freut sich auf den Markt: Er sei ein wichtiger Baustein für Lebensqualität auf dem Land. "Das ist ein absoluter Zugewinn, wenn Fahrgemeinschaften nicht mehr funktionieren und Leute in ihrem Ort einkaufen können."