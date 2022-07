Ventilator, Wasserflasche und kurze Hosen. In der großen Produktionshalle der GNK Sinter Metals wird bei Temperaturen bis zu 38 Grad gearbeitet. Die 21 Frauen und Männer stellen Werkzeuge und Spritzgussteile her, unter anderem für die Automobilindustrie und die Orthopädietechnik.

Klimanlagen wären kontraproduktiv, sie würden die Öfen herunterkühlen, erklärt Ronny Ludwig, in der Firma zuständig für Arbeitsschutz und Ausbildung. So lange wie möglich bleibe auch die Dachluke auf; doch bei 35 Grad Außentemperatur bringt diese Lüftung nicht die erwünschte Frischluft. Es gibt sogar eine Schlechtwetterlüftung, damit warme Luft nach draußen geleitet wird.

Für Ludwig ist es wichtig, dass er mit den Mitarbeitern in der heißen Halle im Gespräch bleibt. Sie zu motivieren und so gut wie möglich zu unterstützen, gehöre trotz außergewöhnlicher Bedingungen zu einem guten Arbeitsklima dazu. Ein Wasserspender, ein Getränkeautomat mit subventionierten Preisen und ab und zu ein "Eis vom Chef" erleichtern den heißen Job.

Auf der Suche nach weiteren Erleichterungen hat Ronny Ludwig Kühlwesten entdeckt. Diese werden seit dieser Woche getestet. Sie stammen aus dem Sportbereich, werden in Wasser getaucht, ausgewrungen und dann übergezogen. Bis zu zwei Grad kann die Körpertemperatur heruntergekühlt werden, sagt Verkaufsleiter Christopher Kohls von Hiweso, dem größten Thüringer Anbieter in Sachen Arbeitsschutz. "Die Neugier auf solche Kühlwesten ist in den Firmen da", sagt Kohls. Vor allem im Straßenbau und in der Glasindustrie, wo Mitarbeiter am schnellsten ein "Hitzeschock" drohe.