Im Streit um die geänderte Müllabfuhr haben die Bewohner in der südeichsfeldischen Ortschaft Heyerode (Unstrut-Hainich-Kreis) vor Gericht einen Teilerfolg erzielt.

Wie Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) MDR THÜRINGEN sagte, muss die kreiseigene Müllabfuhr die Mülltonnen in der Strauchstraße in Heyerode bis auf weiteres wieder von der Haustür abholen. Das habe das Verwaltungsgericht Weimar bereits im Dezember entschieden. Der kreiseigene Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) hatte im Frühjahr 2024 für 35 Heyeröder Haushalte die Müllabfuhr direkt am Grundstück eingestellt.