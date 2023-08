Der Karikaturist Arno Funke fertigte die Arbeit "Das Thüringer Festmahl" an. Im Hintergrund die neue Ausstellungshalle - natürlich in Wurstform.

Der Karikaturist Arno Funke fertigte die Arbeit "Das Thüringer Festmahl" an. Im Hintergrund die neue Ausstellungshalle - natürlich in Wurstform. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Auf 3,7 Hektar Fläche ist eine Erlebniswelt für Kinder und Erwachsene entstanden. Am Eingang steht vor einer 32 Meter langen begehbaren Bratwurst die großformatige Arbeit "Thüringer Festmahl" des Karikaturisten Arno Funke. Thüringer Persönlichkeiten, aber auch Angela Merkel und Barack Obama, sitzen hier zu Tisch. Allerdings fehlt bei den Gästen Otto Dix. Für ihn hat der 1805 in Mühlhausen geborene Johann August Röbling, der Erbauer der Brooklyn Bridge, Platz genommen.

Gegenüber des "Festmahls" steht das Wursthaus, eine rustikale Hütte für Veranstaltungen. Nicht zu übersehen der Bratwurst-Saurier und dahinter das große Ausstellungsgebäude mit der Bratwurstausstellung. Auf 400 Quadratmeter sind viele Exponate aus der Vorgängeraustellung in Holzhausen zu sehen.

"Dort hatten wir eine Sammlung. Hier gibt es doppelt so viel Platz und deshalb 15 Themenbereiche", erklärt Uwe Keith vom Verein der Bratwurstfreunde.

Im Ausstellungsgebäude erfährt man die Geschichte der Fleischherstellung und der Bratwurst. Themen wie "Wurst und Religion", Hausschlachtung, Gewürze, Senf, Technik und Bratwurstregionen werden unter anderem in Vitrinen, Tafeln und Klappbüchern dargestellt. "Wer in der Ausstellung alles lesen will, hat einen Tag gut zu tun", sagt Uwe Keith.