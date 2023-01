Das lange Warten hat ein Ende. Am 16. August, dem Tag der Bratwurst, soll das neue Areal in Mühlhausen öffnen. Das neue Museum ist vier Mal so groß wie das Vorgänger-Museum in Holzhausen im Ilmkreis. Das dortige Bratwurtstmuseum ist Ende 2019 geschlossen worden; auf der Suche nach einem neuen Standort fiel die Wahl auf Mühlhausen.