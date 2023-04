Nach schwerem Unfall auf B247 Hunderte Menschen bei Gedenkandacht in Mühlhausen

Eine Region trauert: Hunderte Menschen haben am Mittwoch in Mühlhausen an einer Gedenkandacht für die Opfer des schweren Verkehrsunfalls am 1. April auf der B247 bei Bad Langensalza teilgenommen. Bei dem Unfall waren sieben Menschen getötet worden. Der evangelische Landesbischof Kramer sprach in Mühlhausen sprach von "Verzweiflung, Wut, Gelähmtheit und Sprachlosigkeit" angesichts des Ausmaßes dieses Unfalls.