Wo in Thüringen gehäkelt wird

Würmchen in allen Farben entstehen inzwischen in Gera, Schmalkalden, Weimar, Menteroda, Erfurt, Arnstadt, Stadtilm und Mühlhausen. Aber auch in Greiz, Schmölln und Sömmerda wird gehäkelt.

Bei den Luftmaschen und Stäbchen bleibt es nicht. Auf die gehäkelten Würmchen kommen Köpfchen aus Holz. Diese werden mit einem Lächeln verziert, dazu gibt es Mützen und weiteres Accessoires wie Flügel oder Schleifen. Marlis Mähler setzt außerdem auf zusätzliche Symbole wie Marienkäfer, Kleeblätter oder eine kleine Namenskette. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

"Eine Freude ins Gesicht zaubern - ohne Gegenleistung", so erklärt Marlis Mähler das Prinzip. Wenn sie die Würmchen "auswildert", wie sie es nennt, weiß sie natürlich nicht, wer sie findet.

Einige Reaktionen auf die Würmchen hat sie dennoch erhalten: "Das kommt genau richtig", habe ihr eine Frau geschrieben. Sie hatte das Würmchen demnach im Bratwurstmuseum in Mühlhausen gefunden. Auch an der Pinnwand im Kindergarten von Lengenfeld unterm Stein hängt einer ihrer Zettel - die Kinder haben Marlis Mählers Würmchen im Dorf gefunden.

"Erst habe ich Sorgenwürmchen gehäkelt, jetzt sind es Glückwürmchen, der Begriff passt besser!", sagte Marlis Mahler. Die Rentnerin hat schon hunderte Würmchen gehäkelt.

Schon mehr als 150 Würmchen gehäkelt

Bei 154 habe sie aufgehört zu zählen, das war schon vor ein paar Wochen. Mittlerweile lasse sie die Häkelnadeln kaum noch los. "Es ist wie eine Sucht", sagt die 66-Jährige.

"Ich bring' dir Glück und nehm' dir deine Sorgen", so lautet ein Text von Marlis Mähler. Den druckt sie aus und schiebt ihn unter das Würmchen in ein Tütchen. Bei der persönlichen Übergabe ist es noch schöner. "Einfach den Menschen eine Freude bereiten und dann in dankbare Augen schauen", sagt sie, das habe sie immer wieder festgestellt.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Die Ideen kommen bei der Handarbeit, sagt Marlis Mähler. Sie schaut nach den Wollvorräten und dann hat sie schon eine Idee. Bevor sie vor einem Jahr in den Ruhestand gegangen ist, hat sie viele Jahre in ihrem Heimatort einen kleinen Laden, das "Stöberstübchen", betrieben.

Die Glückwürmchen haben ganz unterschiedliche Längen. Die kleineren sind Anhänger für Geschenke oder die Federtasche der Enkel. Marlis Mähler hat auch schon Schornsteinfeger, Platzmeister und Kirmesburschen entstehen lassen.

Bildrechte: MDR/Claudia Götze