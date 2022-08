In Mühlhausen ist am Montagabend ein dreijähriges Mädchen in der Unstrut ertrunken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten mehrere Kinder auf einem Spielplatz am Ufer der Unstrut zusammen mit Erwachsenen Enten gefüttert. Gegen 19:30 Uhr sei dann aufgefallen, dass das Mädchen verschwunden war. Daraufhin wurde die Polizei informiert.

Trotz sofortiger Reanimation konnte das Mädchen nicht gerettet werden (Symbolfoto). Bildrechte: dpa