Die Farbe geht ins Violette, es gibt aber auch grüne Scheine, die Anmutung entspricht schon dem Euroschein, sogar Sicherheitsmerkmale sind vorhanden: Wasserzeichen, Metallstreifen, fühlbares Relief, Hologramm, Mikroschrift. Man kann an einigen Stellen durchgucken und zudem wird auch fluoreszierende unsichtbare Farbe verwendet und dazu kein Kopierpapier. Die Scheine sind - wie die echten auch - auf Baumwollbasis produziert und haben eine Seriennummer, was für Sammler von Bedeutung ist. Gerade bei niedrigen Auflagen. Der Hersteller ist einer der größten Banknotenproduzenten, die französischen Wertpapierdruckerei Oberthur Technologies.

Es gibt so ziemlich alles, was man sich denken kann. Gebäude, Personen, Motive von Ereignissen. Das können historische sein, wie der Mauerfall , Sportveranstaltungen oder einfach ein Abbild des letzten Wartburgs. Auch den gibt's als 0-Euro-Schein.

Thüringen ist als Land und auch mit vielen Sehenswürdigkeiten dabei. Zum Beispiel mit der Zitadelle Petersberg in Erfurt, in Eisenach gibt es Scheine der Wartburg mit unterschiedlichen Motiven, auch die Städte Weimar, Gotha oder Jena bieten Scheine an. In Weimar ist Goethe abgedruckt, der grüne Schein erinnert an den DDR-Zwanziger und kostet 3,95 Euro, allerdings ist der Geheimrat auf dem 0-Euro-Schein besser frisiert als einst auf dem Zwanziger und auch weniger ergraut.