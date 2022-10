Im Meeresaquarium mitten in Zella-Mehlis geht es zu wie immer. Ganze Familien drängeln sich vor den verschiedenen Aquarien. Höhepunkt ist für die meisten Besucher das riesige Haifischbecken. Was die vielen Gäste vermutlich nicht ahnen ist, wie viel Technik hinter den Kulissen steckt. Das Wasser muss regelmäßig umgewälzt und gefiltert werden.

Die Wassertemperatur liegt je nach Tierart zwischen 22 und 28 Grad. "Für die Krokodile muss es sogar noch etwas wärmer sein, Fritzi soll ja mal Eier legen", sagt Maik Landeck und lacht. Er zeigt auf ein beeindruckendes Nilkrokodil. Zuallererst müsse es den Tieren gut gehen. "Sie sind unser Kapital", so Landeck.

Die Gas- und Stromrechnungen waren für das Meeresaquarium neben den Lohnkosten für die rund 30 Mitarbeiter schon immer die größten Posten. "Je nach Jahreszeit zahlen wir im Monat zwischen 15.000 und 20.000 Euro", rechnet Anke Landeck vor. Die Verträge mit den Energieversorgern laufen jedoch Ende des Jahres aus. "Niemand weiß genau, was kommt", sagt sie. Noch habe sie keinen neuen Vertrag unterschrieben.

Um Energie zu sparen, wurden inzwischen fast alle Pumpen durch sparsamere Modelle ausgetauscht. "Sogar die Beleuchtungszeiten der Aquarien haben wir so weit reduziert, dass es die Tiere noch gerade so verkraften", sagt Maik Landeck. Außerdem investierten die Landecks in eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Die deckt bis zu 15 Prozent des Strombedarfes ab. "Mehr geht einfach nicht".