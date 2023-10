Das Konzept der Ausstellung, über Kunst in das Thema einzutauchen, findet Suchtforscher Rainer Spanagel gut. Verbote, wie beispielsweise während der Prohibition in den 1920er-Jahren in den USA, würden nur bedingt Wirkung zeigen. Und so vermeide die Ausstellung Vorwürfe wie "Sucht ist was Schlechtes!" oder "Du hast ein Suchtproblem, das darf nicht sein". Die Kunstschau solle dazu einladen, sich über einen spielerischen Zugang selbst zu reflektieren, um so vielleicht darüber ins Gespräch zu kommen, so Spanagel, denn das größte Problem bei einem Suchtproblem sei immer erst mal darüber zu sprechen.

