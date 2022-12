An dem Gebäude ist viel passiert, innen und außen. Die Fassade ist mittlerweile fast vollständig restauriert. Die Remise, wo einst Pferde und Kutscher sich erholen konnten, wird noch gemacht – oben in der Scheune liegt noch altes Heu, erzählt Jürgen Hehl. Auch innen ist die Sanierung fast fertig. Einige Wohnungen seien noch auf dem Stand von vor 50 Jahren gewesen, sagt Kerstin Hora-Hehl. In beiden Treppenhäusern haben sie das Original-Linoleum auf den Stufen liegen lassen, auch einige alte Türen waren noch vorhanden. Das Alte erhalten, das war ihnen wichtig.

In historischen Postamt ist eine Rechtsanwaltskanzlei zu Hause, es gibt sechs Wohnungen, vier davon für Feriengäste. Nur im Erdgeschoss ist im Anbau noch Baustelle. Dort, wo einst die Schalterhalle der Post war, erinnern eine Schwingtür mit geschwungene Griffen und eine Schiebetür an alte Zeiten. In diesem Bereich will sich das Ehepaar Büros einrichten und Wohnräume. Es gefällt ihnen in Thüringen – und das Haus, sagt Kerstin Hora-Hehl, "haben wir ja nicht umsonst gekauft".