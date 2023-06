Im Freibad Rositz im Altenburger Land ist am Mittwoch ein Kind bei einem Badeunfall verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der zehn Jahre alte Junge nach dem Sprung vom Drei-Meter-Brett auf den Beckenrand gestürzt.

Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Die Eltern wurden demnach umgehend über den Badeunfall informiert. Es gebe keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, so die Polizei.