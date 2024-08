Nach dem Gewitter am Abend ist es am Donnerstagmorgen noch kühl auf der Baustelle neben der Bahntrasse bei Gößnitz. Hier im Altenburger Land wollen die Arbeiter gleich ein 400 Tonnen schweres Monstrum verschieben. Einen neuen Fußgängertunnel, der die alte Verbindung zwischen Sportplatz und Wohngebiet ersetzen soll. Einen ersten Test haben die Arbeiter einer Spezialfirma bereits am Mittwochabend absolviert. Heute soll das Bauwerk die letzten rund 15 Meter in die Endposition rücken.

Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel