Die 7. Thüringer Landesgartenschau im Jahr 2030 soll offenbar in Altenburg stattfinden. Die "Ostthüringer Zeitung" meldet, die Landesregierung werde das am Dienstag beschließen. Wegen der Leistungsdichte bei der Bewerbung um die 6. Landesgartenschau solle auf ein erneutes Bewerbungs- und Auswahlverfahren verzichtet werden, heißt es demnach in einer internen Kabinettsvorlage.