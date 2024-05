Zwei Wochen nach dem Fund eines toten Ehepaars in Meuselwitz im Altenburger Land hat die Staatsanwaltschaft Details bekannt gegeben.

Laut Staatsanwaltschaft rief eine Angehörige am 8. Mai bei der Polizei an, weil sie sich Sorgen um das Rentner-Ehepaar machte. Daraufhin öffnete die Feuerwehr mit der Polizei die Wohnungstür. In der Wohnung wurden die beiden Leichen entdeckt.