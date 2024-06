Mehr als elf Stunden hat es auf einem Recyclinghof in Schmölln im Altenburger Land gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Rauchwolke über dem Brandort blieb weithin sichtbar.

Das Feuer brach am Samstag gegen 15:30 Uhr aus noch unbekannter Ursache aus. Wie die Polizei mitteilte, wurden die letzten Glutnester am Sonntag gegen 3 Uhr gelöscht. Vermutlich brannten Abfälle, deshalb dürfte sich der Schaden laut Polizei in Grenzen halten. Verletzt wurde niemand.