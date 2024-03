Polizisten haben bei einem Mann in Meuselwitz im Altenburger Land ein ganzes Arsenal an Waffen gefunden und sichergestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gehörten dazu neben einer Vielzahl von Hieb- und Stichwaffen sowie auch Gewehre und Munition. Der Mann soll am Montag zwei 14-Jährige mit Migrationshintergrund rassistisch beleidigt und bedroht haben.