Ein Wildunfall in Thüringen hat die Flucht von vier mutmaßlichen Geldautomatensprengern vereitelt. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilte, nahmen Thüringer Polizeibeamte am Sonntag nahe Gefell im Saale-Orla-Kreis vier verdächtige Männer fest. Sie sollen gegen 4 Uhr morgens in Konradsreuth im Landkreis Hof in Oberfranken einen Sparkassen-Automaten aufgesprengt haben. Ob Bargeld erbeutet wurde, ist noch offen. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.