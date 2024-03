In einer Wohnung in Bad Salzungen (Wartburgkreis) sind in der Nacht zu Montag Schüsse gefallen. Wie die Polizei Suhl am Montag mitteilte, haben Spezialeinsatzkräfte des Thüringer Landeskriminalamts einen Mann festgenommen. Den Angaben nach stellten die Beamten zudem eine Gasdruckwaffe sicher. Der Mann sei mit selbst zugefügten Verletzungen ins Krankenhaus gekommen.