Zum ersten Brand war die Feuerwehr am Montagmittag ausgerückt. Nach Angaben eines Sprechers brannte es im Wald an der Martinshöhe in Gera-Debschwitz nahe dem Tierpark. Die Feuerwehr habe dort Bäume fällen müssen, um ein Ausbreiten zu verhindern, hieß es.

Auch an anderen Stellen in Gera war die Feuerwehr am Freitag und Samstag im Einsatz. Laut Polizei brannte es in der Reichstraße, in der Mitschurinstraße, in der Dornaer Straße, am Birkenweg und gleich zweimal in der Vollersdorfer Straße. Alle Brände konnten schnell gelöscht werden.