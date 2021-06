"Perfekt - wie immer!" Stammkundin Carmen Held ist froh, dass sie endlich wieder in ihren Lieblings-Friseur-Salon gehen kann. Und ihre Friseurin Nicole Brückner-Kieselbach genießt das Lob. Nicht für ihre Kunden da sein zu können, war für sie das Schlimmste in den vergangenen Monaten. Denn schon als kleines Mädchen wollte sie Friseurin werden - kein Wunder, schließlich führten ihre Großeltern schon damals einen Familienbetrieb mit langer Tradition. 115 Jahre schneiden, waschen und stylen die Brückners jetzt schon Haare in Gera.