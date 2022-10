Die Studie, die Schallers und Müllers Erfahrungen auch statistisch belegt, wirft damit auch die Frage auf: Warum müssen sich junge Frauen in einer liberalen und gleichberechtigten Gesellschaft dafür rechtfertigen, keine Kinder zu wollen? Warum können sich Frauen mit 17 Jahren für die Bundeswehr verpflichten oder mit 18 Jahren an politischen Wahlen teilnehmen, aber wenn sie mit 30 - wie Anne Müller - über eine Sterilisation nachdenken, wird das selbst von Ärztinnen zunächst abgewiegelt?

Studie entkräftet Vorurteile

"Die Studie zeigt, wie viel Aufklärungsbedarf es in der Gesellschaft noch gibt", sagt Claudia Rahnfeld. So seien auch Vorurteile gegen kinderlose Frauen weit verbreitet: "Gesellschaftlich verknüpft ist das Stigma, der kinderlosen Frau, dass sie allein ist oder in wilden Partnerschaften lebt und überhaupt keine Beziehungen eingehen will", sagt Rahnfeld. Der Studie zufolge leben aber 80 Prozent der gewollt kinderlosen Frauen in gelingenden Partnerschaften.

Ein weiteres Vorurteil ist, dass die Frauen aufgrund negativer Erfahrungen in der Herkunftsfamilie keinen Nachwuchs bekommen wollen. Auch dazu zeigt die Studie etwas völlig anderes: Mehrheitlich wuchsen die gewollt kinderlosen Frauen in behüteten Familienverhältnissen auf. "Eine Rolle spielt aber die Partnerschaftszufriedenheit der Eltern oder die Qualität der elterlichen Beziehung", erklärt Annkatrin Heuschkel. So würden sich Mädchen, die beispielsweise eine große Abhängigkeit der Mutter vom Vater erlebten, später eher gegen Kinder entscheiden, um nicht selbst in ein solches Abhängigkeitsverhältnis zu geraten. Es scheint, dass traditionelle Familienmodelle eine abschreckende Wirkung auf selbstbestimmte Frauen haben können.

Annkatrin Heuschkel ist 21 Jahre alt und hat mit der Studie "Ein selbstgewähltes Leben ohne Kind" ihre Bachelorarbeit vorgelegt. Diese soll im kommenden Jahr bei einem großen Verlag als Buch erscheinen - das ist in diesem frühen Stadium der wissenschaftlichen Karriere selten.

Ein weiteres, weit verbreitetes Klischee besagt, dass gewollt kinderlose Frauen selbstbezogen und egoistisch seien. Auch wenn die Studienergebnisse bei den Ursachen, dies zunächst zu bestätigen scheinen, widersprechen die Wissenschaftlerinnen: "Man muss einen wesentlichen Grund mit einbeziehen: den Kinderwunsch. Mehr als 70 Prozent der Frauen haben nie in ihrem Leben, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, den Wunsch verspürt, eine Familie zu gründen", führt Heuschkel aus. "Es wäre also überraschender, wenn die betreffende Frau wider ihren eigenen Willen handelt und ein Kind bekommt."

Berufliche Selbstverwirklichung statt Mutterrolle