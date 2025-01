Viele, die schlecht über Gera sprechen, waren noch nie hier. Claudius Oleszak TAG - Standortleiter

Wohnen im Stadtteil attraktiv machen ist das Ziel. Laut Claudius Oleszak ist Gera viel besser als sein Ruf. "Viele, die schlecht über Gera sprechen, waren noch nie hier", sagt der Standortchef. "In Gera gibt es so viele Innovationen, so viel Kultur und schöne Wohnquartiere."

Blick auf die eigene Stadt oft zu kritisch

Trotzdem schauen auch viele "Gersche" kritisch auf ihre Stadt. Möglicherweise auch eine Folge der wirtschaftlichen Talfahrt nach 1990. Inzwischen entwickelt sich die Stadt durchaus positiv, sagen viele. Aber das schlechte Image haftet der Stadt an der Elster immer noch an.

Für die Mitarbeiterinnen der Kommunikationsabteilung in der Stadtverwaltung ein Grund, etwas dagegen zu tun. "Es gibt so viele, die mir im Zweiergespräch erzählen, warum sie Gera so toll finden", sagt Pressesprecherin Claudia Steinhäußer. "Wir dachten uns, das müssen einfach mehr Leute hören."

Ich finde das eine gute Aktion, wo man mal ein bisschen Werbung für seine Stadt machen kann. Tony Matysik Fotograf

Solchen begeisterten Geraern bietet die Stadt seit Ende September eine Bühne. Seitdem sind nämlich im Wochentakt Motive mit Menschen an ihrem Lieblingsplatz entstanden. Da ist der Hobbyeisenbahner, die Hundefreundin an der Weißen Elster, die Oma im Café oder die Köchin im SOS-Kinderdorf. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Gerade diese Vielfalt will die Stadt zeigen. Auch Fotograf Tony Matysik war unter den ersten Gesichtern im Netz. "Ich finde das eine gute Aktion, wo man mal ein bisschen Werbung für seine Stadt machen kann", sagt er und ergänzt. "Ich erzähle auch immer meinen Kunden außerhalb, was für tolle Sachen es in der Stadt gibt."

Stadt wünscht sich mehr Beteiligung

Bisher nutzten die Mitarbeiterinnen der Stadt vor allem eigene Kontakte für die Kampagne. Dass jemand sich selbst gemeldet hat, war eher selten. Und auch Unternehmen halten sich noch zurück. Die TAG Wohnen ist nun der erste größere Teilnehmer. "Wir hoffen, dass sich noch mehr Unternehmen finden, die mitmachen", sagt Claudia Steinhäußer. "Schließlich ist das Thema Arbeit ja auch oft einer der Hauptgründe, warum die Menschen in Gera leben." Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Im Servicebüro der TAG haben die Mitarbeiterinnen inzwischen alles vorbereitet. Zu viert posieren sie vor einem Sofa und einem großen TAG-Logo. In der Hand ein Lego-Modell des Servicegebäudes und das bekannte "BeHome"-Tablet. Antje Stahn schießt verschiedene Fotos, wechselt die Position und den Blickwinkel. Dann fährt sie zurück ins Rathaus.

Im Rathaus laufen die Fäden zusammen

Hier nimmt sich Michelle Keyser der Fotos an und sichtet sie. Dann fügt sie ein Foto in die Kampagnenmaske ein. Jeder Teilnehmer muss für sein Motiv einen Fragebogen abgeben. Darauf soll auch ein passender Spruch stehen, der mit aufs Motiv kommt und aussagt, dass für sie oder ihn die "Hauptsache Gera" ist. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Claudia Steinhäußer hat im Netz die Zugriffe im Blick. Zwischen 5.000 und 15.000 mal würden die Motive angeklickt, sagt sie. Bekannte Gesichter aus der Stadt weckten mehr Neugierde. Für ein echtes Fazit zur Kampagne sei es allerdings noch zu früh. "Wir hoffen auf noch mehr Eigeninitiative", sagt sie. "Da muss sich aber in den Köpfen noch etwas verändern."