Im Gedränge vor dem Supermarkt könnte man das kleine gelbe Fahrzeug fast übersehen. Langsam fährt "Robbie" vor den Kassen entlang bis zur Theke für die Online-Bestellungen. Hier packt eine Mitarbeiterin die bestellten Artikel in eine Thermobox. Dann setzt sich der kleine Helfer wieder in Bewegung.

30 Kilometer legte Robbie allein in Lusan zurück. Sein Schwestermobil fuhr in der Freiberger Innenstadt etwa die gleiche Strecke. Bei den praktischen Tests ging es auch um die Akzeptanz der Fahrzeuge bei den Passanten.

Auch beim Seniorenbeirat gab es von Anfang an großes Interesse an dem Projekt. Jetzt ginge es darum, dass sich die älteren Menschen auf die neue Technik einstellen. Seniorenbeauftragter Günter Domkowsky sieht allerdings in naher Zukunft noch keinen Alltagseinsatz für Robbie: "Wenn eingekauft wird, ist es nicht so, dass man das nur von der Einkaufsstelle bis nach Hause geliefert bekommt. Sondern man möchte es ja möglicherweise noch bis ins Stockwerk hoch transportiert haben."