Nicht nur mit Sensoren, auch mit QR-Codes wollen die Smart City-Pioniere in Gera punkten. Auf dem Märchenmarkt können die Besucher die Codes bei den aufgestellten Figuren scannen und dann den Märchen lauschen. Ein Riesenspaß vor allem für die kleinen Gäste. Inzwischen gibt es QR-Codes auch im Tierpark - mit vielen Informationen über die Tiere in Geras beliebtestem Ausflugsziel.

Viele kleine Schritte sollen Gera smarter machen. Laut Petra Rassmann erwarten viele aber vom Smart City Projekt plötzlich eine völlig neue Stadt. Dass funktioniere nicht, sagt sie. Schließlich müssen alle Projekte Stück für Stück in eine vorhandene Infrastruktur eingebaut werden. Trotzdem sprechen viele in diesem Jahr von Stillstand bei Smart-City.

Zwei Jahre hat Gera noch Zeit für die smarte Wende. Dann verfallen die Fördermittel. Deshalb geben die neuen Mitarbeiter nun Gas und nehmen sogar noch zwei neue Projekte in Angriff: ein Portal zur Bürgerbeteiligung bei der Stadtplanung. Und eine Webseite, auf der Vereine Zeiten in Geras Sportstätten buchen können.

Hier will auch Klimamanager Thomas Krauße beweisen, dass die Häuser besser sind als ihr Ruf. "Vor allem sind die Wohnblöcke deshalb so interessant für uns, weil es so viele gibt", sagt Krauße. "Wenn wir es schaffen, in einem den Energieverbrauch zu senken, können wir die Erfahrungen auf viele übertragen."