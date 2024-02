Im Prozess um versuchten Totschlag durch Anzünden hat das Landgericht Gera einen 42-jährigen Mann dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen.

Laut "Ostthüringer Zeitung" kam das Gericht zur Auffassung, dass der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hatte. Er litt demnach zum Tatzeitpunkt an einer Psychose.

Im Mai 2023 hatte er laut Urteil in Jena versucht, einen Menschen anzuzünden , nachdem er ihn mit Benzin bespritzt hatte. Die Kleidung des Opfers fing allerdings kein Feuer. Zudem hatte er zuvor eine weitere Person bedroht.

Das Urteil ist nach Angaben der "Ostthüringer Zeitung" nicht rechtskräftig. Der Verteidiger legte Revision ein, so dass nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil prüfen muss. Der Prozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Das Urteil war aber in einer öffentlichen Sitzung verkündet worden.