Das neue Museum Lützen 1632 eröffnet am 31. Oktober 2024 fürs Publikum.

Eine modern gestaltete Ausstellung setzt sich mit der blutigsten Schlacht des Dreißigjährigen Krieges auseinander.

Herzstück des Museums ist ein Massengrab mit 47 Skeletten von Soldaten.

Ausgeplündert, aller Wertsachen und brauchbaren Kleidungsstücke beraubt, werden im November 1632 47 schwedische Soldaten kopfüber, kopfunter, kreuz und quer in ein hastig ausgehobenes Massengrab geworfen. Fast vier Jahrhunderte liegen sie unter Lützener Feldern, bis Archäologen das gesamte Massengrab als großen Erdblock bergen. Harald Meller, Landesarchäologe in Sachsen-Anhalt, sagt dazu: "Für mich das bedeutendste Antikriegsdenkmal, das man sich überhaupt vorstellen kann."

Bildrechte: imago/Felix Abraham

Im Landesamt für Archäologie Halle werden die Skelette im 50 Tonnen schweren Erdblock freigelegt, anthropologisch und genetisch untersucht und anschließend konserviert. 2016 ist der Block das spektakuläre Highlight der Ausstellung "Krieg. Eine archäologische Spurensuche" in Halle und Wien. Nun bekommt die Grabstätte der unbekannten Soldaten ein eigenes Museum an jenem Ort, wo die Männer vor 392 Jahren starben.

Sakrale Ruhestätte und modernes Museum in Lützen

Wer von Leipzig nach Lützen fährt, muss sich an einen neuen Anblick gewöhnen. Nicht der gusseiserne Schinkelbaldachin der Gustav-Adolf-Gedenkstätte ist als Erstes zu sehen, sondern eine Betonmauer. Unter dem in Richtung Ort geneigten Pultdach ein schmales Fensterband – das Museum Lützen 1632. Trotz seiner bunkerähnlichen Anmutung ist es kein historisches Schlachtfeldmuseum, sondern soll den Dreißigjährigen Krieg mit heutigen Fragen verknüpfen.

Bildrechte: Peter Eichler

Krieg gestern und heute

Die Leiterin der Städtischen Museen Lützen, Manuela Dietz, erläutert: "Das Massengrab und überhaupt das Thema militärische Auseinandersetzung gehören auch zu unserer Gegenwart. Also wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen sich gegenüberstehen, in feindlich gesinnten Armeen? Wie baut man Feindbilder auf?" Im Erdgeschoss des neuen Museums will sie darüber diskutieren lassen, sollen Vorträge, Ausstellungen und Workshops stattfinden.

Bildrechte: Peter Eichler

Die Etage darunter mutet in ihrer steinernen Schlichtheit fast sakral an. Doch im Mittelpunkt steht kein Altar, sondern das dreieinhalb mal vier Meter große Massengrab. Senkrecht in eine tiefschwarze Wand eingelassen und perfekt ausgeleuchtet, wirkt es wie ein Kunstwerk. "Es steht wie ein Bild riesig vor die Wand gerückt. Und es ist sehr, sehr eindrucksvoll", sagt Archäologe Harald Meller.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Archäologen in Halle untersuchen Skelette

Über ein Jahr lang haben die halleschen Archäologen die 47 unbekannten Toten untersucht. Sie gehörten zu einer schwedischen Eliteeinheit, der "Blauen Brigade". Allerdings kommen nur fünf eindeutig aus Skandinavien. Nicht ungewöhnlich in einer Zeit, da man sich als Söldner dem verdingte, der den besten Lohn zahlte. Die an den Knochen nachweisbare Mangelernährung zeigt, es waren bettelarme Menschen, Hungerleider, die den Soldatenberuf ergriffen, um zu überleben. Die "Blaue Brigade" besteht aus älteren, kampferprobten Männern, die schon so manche Hiebwunde oder Schussverletzung überlebt haben. Bis am 6. November 1632 ihr letztes Stündlein schlägt, als Wallensteins Kavallerie sie von der Seite angreift.

Bildrechte: IMAGO / United Archives