Ein Prozess wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Gera wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das hat das Gericht am Dienstag kurz nach Sitzungsbeginn auf Antrag der Verteidigung wegen einer möglichen psychischen Erkrankung des Mannes beschlossen.

Der zum Tatzeitpunkt 41-Jährige soll im Mai 2023 in Jena in zwei Fällen Personen mit Benzin bespritzt haben. Anschließend soll er laut Staatsanwaltschaft versucht haben, das Benzin auf der Kleidung anzuzünden. Die Kleidung sei allerdings nicht in Brand geraten, heißt es.