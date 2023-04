Hafthaus in Thüringer Gefängnis - hier in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben.

Hafthaus in Thüringer Gefängnis - hier in der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben. Bildrechte: IMAGO / ari

Nach der Schlägerei am vergangenen Wochenende bei einem Schützenfest im Geraer Ortsteil Kleinaga hat die Polizei den mutmaßlichen Haupttäter festgenommen. Wie die Beamten mitteilten, wurde der 21-Jährige nach seiner Festnahme am Freitagmorgen dem Haftrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht. Der Mann sei auf Fotos und Videos erkannt worden, die Zeugen bereit gestellt hatten.

Die Polizei sucht auch weiterhin Zeugen und ermittelt auch weiter wegen Landfriedensbruchs. Einige der identifizierten Tatverdächtigen sind den Ermittlern zufolge wegen Aktivitäten in der rechtsextremen Szene polizeibekannt.

In der Nacht zu Sonntag war bei einem Schützenfest ein Streit zu einer Schlägerei eskaliert, an der bis zu 30 Personen beteiligt gewesen seien sollen. Sie warfen mit Biergläsern und Bierbänken. Mehrere Polizeistreifen aus Gera und Altenburg, der Diensthundestaffel, der Autobahn- sowie der Bereitschaftspolizei rückten an; die Schläger ergriffen die Flucht.